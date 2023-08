Hainsfarth

Aus einem alten Hainsfarther Bauernhaus wird die "Heuboden-Galerie"

Christa Meese steht am Eingang der Heuboden-Galerie in Hainsfarth.

Plus Christa und Arnold Meese sanieren in Hainsfarth einen alten Bauernhof. Es entsteht ein Schmuckstück. Die Öffentlichkeit soll von der Privat-Galerie profitieren.

Von Peter Urban

Am 19. August eröffnen Christa und Arnold Meese ihre private „Heuboden-Galerie“ in Hainsfarth. Auf dem Land, mitten in Hainsfarth, unter dem ausladenden Dach ihres ehemaligen Bauernhofes. Die Kohlgasse 14 in Hainsfarth ist eine Sackgasse, die von der Hauptstraße und aus Oettingen kommend, rechts ab steil nach unten führt. Den ehemaligen Bauernhof des Ehepaars Meese erkennt man sofort an den roten Fensterläden und an der prächtigen Linde, die im Hof steht. Seit über 40 Jahren bewohnt die Familie das Anwesen aus dem 16. Jahrhundert, das mehrmals renoviert und von dem Paar in vielen Schritten nach und nach auf einen Stand gebracht wurde. Heute kann man das Ensemble mit Fug und Recht als Schmuckstück bezeichnen.

Erst während der Pandemie kam Christa Meese die Idee, das letzte verbliebene unrenovierte „Teilchen“ des Anwesens einer neuen Nutzung zuzuführen. Entstanden ist ein imponierendes, innenarchitektonisches „Gesamtkunstwerk“, welches das Ehepaar jetzt als Privatgalerie der Allgemeinheit zur Verfügung stellen will.

