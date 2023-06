Ausstellung über jüdische Tauchbäder in Hainsfarth

Mikwaot sind wichtig für jüdische Riten und Traditionen. Die neue Ausstellung in Hainsfarth zeigt Ritualbäder aus Bayern und darüber hinaus.

Der Freundeskreis Synagoge Hainsfarth eröffnet am kommenden Dienstag, 13. Juni, die Ausstellung „Mikwen – Mikwaot“ und macht damit auf ein in der Gesellschaft wenig bekanntes „Symbol der Neugeburt“ aufmerksam: Die Mikwe (in anderer Übertragung der hebräischen Schreibweise „Mikwa“, Mz. „Mikwaot“) ist ein Tauchbad zur rituellen Reinigung. Der körperlichen Reinlichkeit oder Hygiene dient sie nicht. Wer sie benutzen will, muss sich vorher gründlich reinigen.

Die Mikwe als Bad gehört neben dem Versammlungs- und Gebetsraum, der Synagoge, und dem Lehrhaus, der Schule, zur Standardausstattung einer jüdischen Gemeinde. Ihren literarischen Sitz hat sie in der Tora, der Heiligen Schrift der Juden, die auch Teil der christlichen Bibel ist, und zwar im dritten Buch Mose. Für Bau- und Funktionsweise der Mikwe gibt es detaillierte Normen, die nach Zeit, Ort und theologischer Ausrichtung der Gemeinden variieren. „Sie speist sich aus natürlichem, fließendem Wasser (Quell- oder Flusswasser) oder aus Regenwasser. Eine Mikwe darf mit zusätzlichem Wasser aufgefüllt und beheizt werden. Das natürliche Wasser darf aber nie vollständig geleert werden“, heißt es in einer offiziellen Verlautbarung des Zentralrates der Juden in Deutschland. Diese Bestimmung ist ausschlaggebend für die örtliche Situierung und die bauliche Gestaltung der Mikwe.

Jüdisches Leben: In Hainsfarth gab es einmal sogar zwei Mikwen

Die Hainsfarther Gemeinde verfügte zeitweilig über zwei „Mikwaot“, von denen eine bei den Bodenarbeiten zur Neugestaltung des Synagogenplatzes in Resten aufgefunden und nach einer energischen Intervention der Vorsitzenden des Freundeskreises Sigi Atzmon restituiert und an ihren ursprünglichen Platz gebracht werden konnte.

Nach den Worten der Vorsitzenden soll die Ausstellung vermitteln, wie wichtig Mikwoat waren und sind für jüdische Riten und Traditionen: „Mikwaot sind zum Teil sehr aufwendig hergestellt und waren oft Gegenstand von Störungen durch nicht jüdische Mitmenschen. Außerdem kann in diesem Zusammenhang auf unterschiedliche Traditionen jüdischer religiöser Strömungen hingewiesen und um Verständnis dafür geworben werden.“

Fotografien von Hermann Waltz prägen die Ausstellung in Hainsfarth

Aus fünfzehn, auch außerbayerischen Orten hat Hermann Waltz (Zweiter Vorsitzender des Freundeskreises) Fotografien in professioneller Qualität aufgenommen und Informationen gesammelt. In Venedig konnten zwei Video-Interviews mit einem Rabbi (Chabad) und der Betreuerin der gemeindlichen Mikwe mit je circa 15 Minuten gemacht werden, die tiefere Einblicke in religiöse Praxis ermöglichen.

Ein jüdisches Ritualbad in Bamberg. Foto: Hermann Waltz

Am Beginn der Recherchen standen für Waltz die jüdischen Religionsvorschriften und deren Befolgung als religiöse Pflicht. Unreinheit und Reinheit (im religiösen Sinn) waren im Mittelpunkt. Sein Fazit: „Die Gespräche mit Rabbinern und der Betreuerin der Mikwe in Venedig erweiterten dieses Bild erheblich hin zu spirituell-persönlichen Erfahrungen.“ Die Interviews und mögliche weitere Videos sollen in die Ausstellung integriert werden.

Die Ausstellung in der ehemaligen Synagoge Hainsfarth wird am Dienstag, 13. Juni, um 19 Uhr in Anwesenheit des Bezirksheimatpflegers Christoph Lang eröffnet werden. Sie endet am 23. Juli. (AZ)