Auto landet bei Hainsfarth im Straßengraben auf dem Dach

Aus Unachtsamkeit kommt ein Autofahrer bei Hainsfarth von der Straße ab, sein Auto kommt auf dem Dach zum Liegen. Der Mann bleibt zum Glück unverletzt.

Ein 35-jähriger Autofahrer hatte am Sonntagabend, gegen 21.45 Uhr, noch einmal Glück im Unglück. Lauf Polizeiangaben befuhr er nahe Hainsfarth die B466 in Richtung Westhausen und geriet aus Unachtsamkeit nach rechts ins Bankett. Der Mann verlor dabei die Kontrolle über sein Auto und rutschte mit der Fahrzeugfront in den angrenzenden Straßengraben, wobei es den Pkw aufstellte und dieser letztlich auf dem Dach zum Liegen kam.

Der Mann konnte sich unverletzt aus dem Pkw befreien. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 8000 Euro. (AZ)