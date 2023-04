Boot gestohlen: Es war mit einer Eisenkette gesichert

Unbekannte haben an einem Fischweiher bei Hainsfarth ein Boot gestohlen. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Ein Boot hat ein bislang unbekannter Täter in der Zeit zwischen Samstag, 15.30 Uhr, und Montag, 11.30 Uhr, bei Hainsfarth gestohlen. Das Boot war laut Polizeibericht mit einer Eisenkette an einem Bauwagen befestigt. Der wiederum befand sich an einem Fischweiher entlang der B 466.

Das grün-weiße Boot der Marke GFK hat einen Wert von rund 500 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat oder den Verbleib des Bootes und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)