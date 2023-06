Den Hainsfarther Solarparks steht nichts mehr im Weg

Hainsfarth will den regenerativen Anteil bei der Energieversorgung erhöhen und stellt die Planungen für die Freiflächen-Photovoltaikanlagen auf die Beine.

Der Gemeinderat Hainsfarth hat Aufstellungsbeschlüsse für zwei Bebauungspläne zur Errichtung von zwei Solarparks gefasst. Die Firma Südwerk Energie GmbH mit Sitz in Burgkunstadt will mit den beiden Freiflächen-Photovoltaikanlagen dazu beitragen, den regenerativen Anteil bei der zukünftigen Energieversorgung in der Nordrieskommune deutlich auszubauen. Unter anderem soll damit ein Nahwärmenetz etabliert werden.

Eine Anlage ist nördlich von Hainsfarth auf einer Fläche von 11,62 Hektar geplant. Das Gebiet umfasst verschiedene Privatgrundstücke, die allerdings zum Großteil nicht miteinander verbunden sind. Die Leistung wird in den Planunterlagen mit 14.900 Kilowattpeak angegeben, womit rechnerisch rund 15,3 Millionen Kilowatt Strom pro Jahr produziert werden könnten. Nach Angaben von Südwerk wäre damit eine Energieversorgung von etwa 370 Personen möglich. Die jährliche CO 2 -Einsparung liege bei 9200 Tonnen.

Solarparks bei Hainsfarth erstrecken sich über 16,6 Hektar

Das vorgesehene Projekt im Süden hat eine Ausdehnung von 16,6 Hektar und befindet sich rechts und links der Staatsstraße nach Megesheim. Auch hier sind die Flächen nicht zusammenhängend. Die Leistungsangaben hierfür: 18.200 Kilowattpeak mit einer jährlichen Stromproduktion von 18,7 Millionen Kilowattstunden, wovon 450 Personen profitieren würden.

Wie berichtet, strebt Bürgermeister Klaus Engelhardt als Fernziel eine energieautarke Gemeinde in den Bereichen Wärme und Strom an. Zu den weiteren Überlegungen des Rathauschefs gehört auch der Bau eines Windrades.

