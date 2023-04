Hainsfarth

12:00 Uhr

Deshalb war der Andrang bei der Hainsfarther Bürgerversammlung so groß

Plus Die Nordriesgemeinde will ein eigenes Nahwärmenetz bauen. Die Energie soll aus einer großen Freiflächen-Photovoltaikanlage kommen.

Von Bernd Schied

Bürgermeister Klaus Engelhardt war sichtlich überrascht: Rund 200 Besucherinnen und Besucher waren zur Bürgerversammlung in die Mehrzweckhalle Hainsfarth gekommen – so viele wie noch nie in seiner bisherigen Amtszeit. Das große Interesse lag wohl in erster Linie an den Plänen der Gemeinde für eine künftige klimagerechte Energieversorgung in der Nordriesgemeinde.

Wie berichtet, soll in dem Zusammenhang als erstes großes Projekt ein Nahwärmenetz aufgebaut werden, das die Energie aus einer noch zu bauenden rund fünf Hektar großen Freiflächen-Photovoltaikanlage vor den Toren Hainsfarths bezieht. Die Vorbereitungen dafür sind relativ weit fortgeschritten. In den nächsten sechs bis acht Wochen plant die Kommune eine öffentliche Veranstaltung, bei der die Bürgerschaft über das Vorhaben allgemein und die voraussichtlichen Kosten für einen Hausanschluss informiert werden soll. Kooperationspartner ist das Unternehmen GP Joule, das in Buttenwiesen im Landkreis Dillingen eine Niederlassung hat.

