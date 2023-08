Hainsfarth

vor 33 Min.

Die Heuboden-Galerie in Hainsfarth stößt auf großes Interesse

Plus Nicht nur viele Prominente der Rieser Kunstszene schauen sich die Heuboden-Galerie in Hainsfarth an. Was dort besonders beeindruckt.

Von Friedrich Wörlen Artikel anhören Shape

Man könnte es vielleicht sogar einen Ansturm nennen, was die Eheleute Meese am Samstag in Hainsfarth erlebten. Jedenfalls waren sie vom Interesse überrascht, das die Nachricht von der Eröffnung ihrer "Heuboden-Galerie" in der Rieser Öffentlichkeit gefunden hatte. Nachbarschaft, Kolleginnen und Kollegen sowie Bekannte aus den verschiedensten Lebensbereichen fanden sich zu einem fröhlichen und interessanten Nachmittag in der Kohlgasse ein, darunter Gerhard Beck, der Vorsitzende des Vereins Rieser Kulturtage, Barbara Heinrich vom Heimatmuseum Oettingen, nicht zuletzt auch Wolfgang Mussgnug, renommierter aktiver bildender Künstler und Mitglied im Nördlinger Stadtrat.

Der Hausherr seufzte zwischen Wiedersehensfreude und Gastgeberstress: "Die Logistik ist am Zusammenbrechen" – nicht nur wegen der Zahl der Besucherinnen und Besucher, sondern auch wegen der unglaublich hohen Temperaturen, die sowohl im Ausstellungsraum als auch im idyllischen Garten der Familie Meese herrschten. Per Saldo war es aber ein gelungener Auftakt zu einer neuen Attraktion im Rieser Kulturleben, also genau das, was Christa Meese gegenüber unserer Redaktion als "Zweck der Übung" benannt hatte.

