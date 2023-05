Fahrzeuge streifen sich, doch nur ein Wohnmobil-Fahrer hält an

Zwei Autos streifen sich bei Hainsfahrth auf der Staatsstraße. Doch nur einer der Beteiligten stoppt. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine Streifkollision hat sich am Montag kurz vor 16 Uhr auf der Staatsstraße zwischen Hainsfarth und Steinhart zwischen einem Wohnmobil und einem Pkw im Begegnungsverkehr ereignet. Der Fahrer des Wohnmobils hielt an der Unfallstelle an, der Fahrer des Pkw fuhr nach Polizeiangaben weiter, ohne anzuhalten. Von diesem Fahrzeug sei lediglich bekannt, dass es sich um einen roten Pkw handelt. Am Wohnmobil entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Nördlingen unter Telefon 09081/29560 zu melden. (AZ)

