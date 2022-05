Falscher Fischereischein: Mann fischt illegal in Hainsfarth an der Wörnitz

Am Sonntag wird ins Hainsfarth ein Mann kontrolliert, der einen gefälschten Fischereischein vorzeigt. Der 63-Jährige erhält nun eine Anzeige.

Ein 63-Jähriger hat am Sonntag illegalerweise in Hainsfarth an der Wörnitz gefischt. Gegen Mittag wurde er von einem Fischereiaufseher kontrolliert, dabei zeigte der 63-Jährige nach Angaben der Polizei einen gefälschten Fischereischein vor.

Das Angeln war für den Mann in Hainsfarth erstmal vorbei

Zur Anzeigenaufnahme zog der Fischereiaufseher deshalb eine Polizeistreife hinzu. Das Angeln musste der 63-Jährige sofort einstellen, der gefälschte Schein wurde sichergestellt. (AZ)