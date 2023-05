Hainsfarth

Filmvorführung in Hainsfarth zeigt den Schrecken des Nationalsozialismus

Plus AEG-Klassen sehen sich einen Film über die Jüdin Miriam Friedmann und ihre Vorfahren an. Im Film wird das zynische Vorgehen der Nazis deutlich.

Von Friedrich Wörlen

Ein wichtiges Projekt, das während der Corona-Zeit auf Eis gelegt werden musste, wurde am 16. Mai vom Freundeskreis Synagoge Hainsfarth umgesetzt: Der Dokumentarfilm „Die Stille schreit“ von Josef Pröll konnte endlich im Ries vorgeführt werden. Das geschah nicht nur öffentlich, sondern auch vor etwa 120 Schülerinnen und Schülern der neunten Klassen des Oettinger Albrecht-Ernst-Gymnasiums, die den Fußweg zur ehemaligen Synagoge Hainsfarth auf sich nahmen und sich im Rahmen des Geschichtsunterrichts dem Dokumentarfilm mit seinen schockierenden Informationen stellten. Dies war möglich durch die Kooperation des Schulleiters Christian Heinz und seines Teams – laut Sigried Atzmon, der Vorsitzenden des Freundeskreises und Initiatorin der Filmvorführung, eine ermutigende Erfahrung.

Öffentlich wurde der Film am Abend des gleichen Tages dem allgemeinen Publikum gezeigt. Entstanden ist der Film, als die in Augsburg lebende Jüdin Miriam Friedmann, in Amerika geborene Tochter des emigrierten Professors für Nordamerikanische Kulturgeschichte Friedrich Georg Friedmann und seiner Frau Elisabeth Oberdorfer, die Spuren ihrer Vorfahren erforschte. Dabei kam sie in Kontakt mit dem Regisseur Josef Pröll. Dieser hat dann zusammen mit ihr den filmischen Bericht über die Schicksale der beiden Herkunftsfamilien von Frau Friedmann fertiggestellt.

