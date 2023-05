Hainsfarth

12:10 Uhr

Hainsfarth investiert 440.000 Euro in den Natur- und Erlebniskindergarten

Das Anschauungsobjekt für die zukünftige Schutzhütte des Erlebniskindergartens in Hainsfarth.

Plus Die Gemeinde Hainsfarth verabschiedet ihren Haushalt für 2023. Trotz einiger hoher Investitionen wird der Schuldenabbau fortgesetzt. Wie das zusammenpasst.

Die Gemeinde Hainsfarth will in diesem Jahr einige zukunftsweisende Projekte auf den Weg bringen. Dafür stehen im Haushalt die entsprechenden finanziellen Mittel bereit, den der Gemeinderat jetzt einstimmig verabschiedet hat. Er umfasst 3,17 Millionen Euro. Der Verwaltungsetat mit den laufenden Einnahmen und Ausgaben liegt bei 3,17 Millionen Euro, der Vermögensteil mit den vorgesehenen Investitionen beträgt 1,77 Millionen.

Die beiden größten Posten im investiven Bereich sind die Beschaffung eines neuen Löschfahrzeuges für die örtliche Feuerwehr mit 465.000 Euro und die Einrichtung eines Natur- und Erlebniskindergartens am Ortsrand mit 444.000 Euro. Hinzu kommen soll ein Spielplatz am Burschel, für den 30.000 Euro vorgesehen sind. Erste Kostenansätze gibt es für die Planung des neuen Baugebietes Burschel III (68.000 Euro) und das angestrebte Nahwärmenetz in Hainsfarth (10.000 Euro). Im Ortsteil Steinhart müssen noch 105.000 Euro für die Glasfaserversorgung aufgewendet werden.

