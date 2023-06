Motorradfahrer stürzt bei Hainsfarth wegen Kies auf der Fahrbahn

Ein Motorradfahrer rutscht in einer Rechtskurve bei Hainsfarth ab. Mutmaßliche Ursache dafür war Kies auf der Fahrbahn. Der Motorradfahrer verletzt sich dabei.

Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Hainsfahrth und Haid ist ein Motorradfahrer gestürzt. Laut Polizeibericht fuhr der 17-Jährige am Donnerstag gegen 13.50 Uhr in eine Rechtskurve. Dabei rutschte er aus und stürzte. Mutmaßliche Ursache für den Sturz war Kies auf der Fahrbahn, so die Polizei weiter. Am Motorrad entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro und der 17-Jährige wurde leicht verletzt. (AZ)

