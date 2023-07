Hainsfarth

Sie betreut die Mikwe in Venedig – und spricht darüber in Hainsfarth

Tal Bassali betreut die Mikwe in Venedig und sprach darüber in der ehemaligen Synagoge in Hainsfarth.

Plus Tal Bassali berichtet in der ehemaligen Synagoge in Hainsfarth über ihre Arbeit im jüdischen Viertel. Sie betreut viele Frauen, die auf Hochzeitsreise sind.

Von Friedrich Wörlen

Was es mit einer Mikwe auf sich hat, darüber informierte Tal Bassali kürzlich in der ehemaligen Synagoge in Hainsfarth. Die Veranstaltung fand im Rahmen der Mikwenausstellung statt, die dort noch am kommenden Wochenende besichtigt werden kann. Bassali betreut die Mikwe in Venedig und erläuterte den Besucherinnen und Besuchern, warum das Ritualbad von Juden und Jüdinnen aufgesucht wird.

Bassali ist Israelin mit britischem Hintergrund, Mutter von drei Kindern, mit Wurzeln auch in Deutschland, genauer, in Oberfranken, in der Nähe von Bamberg. Sie hat sich unter anderem zur Aufgabe gemacht, die Personen zu betreuen, die in Venedig in „ihrer“ Mikwe die spirituellen Reinigungsrituale der jüdischen Religionsregeln praktizieren. Das sei freilich, wie Bassali mitteilt, nicht der einzige Grund, warum jüdische Frauen die Mikwe aufsuchen. Viele genössen den Abstand von Familien- und Alltagssorgen und den geschützten Bereich „women only“. Sich einmal im Monat zu entspannen und auf den eigenen Körper zu konzentrieren, sei gut für die weibliche Seele, so Bassali.

