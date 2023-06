Unbekannter beschädigt geparktes Auto in Hainsfarth

Ein oranges Auto wird in Hainsfarth von einer unbekannten Person beschädigt. Dabei entsteht ein hoher Schaden.

Ein oranges Auto ist am Bergweg in Hainsfarth von einer unbekannten Person beschädigt worden. Die Polizei berichtet, dass in der Zeit zwischen Samstag, 1 Uhr, und Montag, 19 Uhr, ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer das Auto touchierte. Die Polizei vermutet, dass ein Fahrradfahrer gegen das geparkte Auto fuhr und beide Türen auf der Fahrerseite beschädigte. Es entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro. (AZ)

