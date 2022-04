Wie Hainsfarth mehr eigene Energie produzieren will

Plus Bürgermeister Klaus Engelhardt stellte vor, welche Pläne der Kommune auf dem Weg zur energieautarken Gemeinde vorschweben. Darin ist auch Windkraft ein Thema.

Die Gemeinde Hainsfarth hat bekanntlich große Pläne im Bereich der Energieversorgung. Ziel von Bürgermeister Klaus Engelhardt und seinem Gemeinderat ist es, die Nordrieskommune in absehbarer Zeit energieautark zu machen. Die benötigten Energiemengen sollen in naher Zukunft aus lokal verfügbaren Energieträgern- und quellen kommen, um die Abhängigkeit von externen Lieferungen zu verringern.