Wörnitzufer fängt bei Baumarbeiten Feuer

Die Hainsfarther Feuerwehr löschte am Dienstag einen Brand bei der Aumühle. Die Ursache des Feuers steht bereits fest.

Bei der Aumühle zwischen Oettingen und Auhausen hat es am Dienstagnachmittag gebrannt. Wie die Feuerwehr Hainsfarth mitteilt, wurde bei Baumarbeiten am Wörnitzufer ein Flächenbrand ausgelöst. Vor allem der trockene Schilf des Vorjahres brannte heftig, weshalb die Feuerwehr alarmiert wurde. Der Brand habe ohne weiteren Schaden schnell abgelöscht werden, so die Feuerwehr. (AZ)