Keine Ärzte, aber Straßenlärm in Hohenaltheim: Bürger sehen Nachholbedarf

Plus Hohenaltheim schneidet beim Heimat-Check in einem Bereich gut ab, liegt im Gesamtranking aber weit hinten. Der zweite Bürgermeister Armin Sporys sieht das anders.

Der vorletzte Platz aller 44 Kommunen im Landkreis Donau-Ries: Das ist das Ergebnis des Heimat-Checks, der Umfrage unserer Zeitung, für Hohenaltheim. 41 Personen haben sich in der Kommune beteiligt, das ist kein repräsentativer Wert, doch er liefert ein kleines Stimmungsbild aus der Gemeinde. Doch so schlecht sieht Armin Sporys, der aktuell als Zweiter Bürgermeister die Amtsgeschicke leitet, Hohenaltheim nicht aufgestellt.