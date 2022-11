Heimat-Check

06:00 Uhr

Umfrage ergibt: Megesheim hat die beste Gastronomie im Landkreis

Megesheim schneidet in vielen Kategorien beim Heimat-Check gut ab.

Plus In gleich vier Kategorien schafft es Megesheim bei unserer Umfrage landkreisweit auf Platz eins, unter anderem in der Gastro. Wie Bürgermeister Kolb das begründet.

Eigentlich ist Megesheim im Landkreis in erster Linie als Faschings- und Festivalhochburg bekannt – doch die Gemeinde hat deutlich mehr zu bieten, wie der Heimat-Check, die Umfrage unserer Zeitung, zeigt. 41 Personen haben abgestimmt, kein repräsentativer Wert, aber ein Stimmungsbild. Bürgermeister Karl Kolb hätte sich mehr Beteiligung gewünscht, dennoch hält er das Ergebnis für realistisch. "Mir schreiben die Leute, wenn sie unzufrieden sind. Meistens hört man die, die dagegen sind." Mit dem guten Abschneiden ist Kolb zufrieden, aber von einer Kategorie überrascht, dass Megesheim hier Erster ist.

