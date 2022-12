So vielseitig ist der Batullenapfel aus Siebenbürgen

Ob Frischverzehr, Dörren, Most oder sonstige Wirtschaftsverwendung: Die Äpfel sind vielseitig verwendbar.

In einem Rieser Ort hat sich ein ansässiger Verein für die Bestimmung seiner Apfel- und Birnbaumsorten stark gemacht. Dabei ist ein recht alter, wohl einmaliger Batullenapfelbaum aufgefallen. Letzte Gewissheit brachte ein Mitbürger, der ebenso wie die Sorte aus Siebenbürgen (Rumänien) stammt. Der kannte den Apfel seit seiner Kindheit in einem kleinen Ort namens Probstdorf im Raum Hermannstadt (Sibiu), wo solche Bäume meist ungepflegt umherstanden. Seine Geschmacks-, Geruchs- und Sichtprobe räumten letzte Zweifel aus. Die fleißigen Siebenbürger Sachsen sind somit nicht nur durch ihre Nachkommen dauerhaft im Landkreis vertreten, sondern seit langer Zeit auch durch bisher "heimliche" Präsenz "ihres" Apfels, der geschmacklich äußerst einladend ist. Doch auch im Elsass war der Batullenapfel (auch "Baut") früher verbreitet. Heute gibt es ihn im Ries an verschiedenen Orten, unter anderem sind Zöglinge in Heroldingen zu finden.

Die Baumkrone ist groß und aufrecht wachsend

In der großen, aufrecht wachsenden Krone fanden sich typischerweise nur relativ dünne Jungtriebe, die die Vermehrung durch Veredelung eher sportlich ausfallen ließen. Doch ist es gelungen, etliche Reiser auf Unterlagen zu setzen. Schon sind erste Abkömmlinge des Rieser „Urbaums“ in Fluren gesetzt. Andere warten auf ihren endgültigen Standort, um künftig die Landschaft entweder auf Streuobstwiesen oder als alleinstehende Bäume zu prägen.

Gegen Feuerbrand und andere Krankheiten ist der Baum recht widerstandsfähig. Selbst Schädlinge haben woanders mehr Glück. Gelingt es Würmern doch, Äpfel zu befallen, so halten die Früchte dennoch längere Zeit.

Der Baum trägt mal mehr, mal weniger (Alternanz), wogegen anscheinend nicht einmal Ausdünnen hilft. Dafür sind rauere Hochlagen kein Problem, was ihn auch für das Härtsfeld oder die Gegend um Wolferstadt empfiehlt.

Ob Frischverzehr, Dörren, Most oder sonstige Wirtschaftsverwendung: Die Äpfel sind vielseitig verwendbar. Bessere Pflege als in den Kindheitserinnerungen des genannten Siebenbürger Sachsen haben sie sicherlich verdient – ebenso eine reiche Verbreitung im Landkreis. Der hiesige Altbaum hat die Bewährungsprobe im Ries nach vielen Jahrzehnten nachweislich sehr gut bestanden.

Steckbrief über den Batullenapfel

Baum: Wuchs anfangs stark, im Alter nachlassend – hochkugelig, auch breit pyramidal – anspruchslos gegen Boden und Klima

nicht witterungsempfindlich, mittelspät bis spät, Pollenspender

glatt, glänzend grünlich gelb mit rötlicher Backe

klein bis mittelgroß, Fleisch mürbe, saftig, weinig-süß

ab Oktober (hängt windfest)

Oktober

ca. bis Mai

Zum Autor: Ralf Hermann Melber ist Mitglied im Deutschen Pomologenverein und Obstbaumpfleger.