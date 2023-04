Heuberg

Vor 79 Jahren starben beim Fliegerangriff auf Heuberg vier Menschen

In den an der Ringstraße abgestellten Zerstörer Me 110 prallte die Mustang des Piloten Byron Hill.

Plus Vier Menschen starben am 5. April 1944 am Flugplatz in Heuberg. Die Frau eines Toten erfuhr an ihrer Arbeitsstelle in München von den Ereignissen.

Von Werner Paa

Am 5. April 1944 wurde über dem Flugplatz in Heuberg bei einem Angriff ein amerikanischer Pilot abgeschossen. Seither sind fast 80 Jahre vergangen, aber erst jetzt konnte durch umfangreiche Recherchen und Aussagen von Zeitzeugen das damalige Geschehen aufgeklärt werden. Überraschend tauchten nun auch Bilder auf, die das damalige tragische Ereignis dokumentieren.

Am 5. April startete der 1/Lt. Byron L. Hill von der 355 Fighter Group der amerikanischen Luftwaffe auf dem Flugplatz Steeple Morden in Südengland zu einem Einsatz im Berliner Raum und in Süddeutschland. Aufgabe des Verbandes mit 456 Langstreckenjägern war es, Flugplätze anzugreifen. Von der Aktion waren auch die beiden Rieser Flugplätze Deiningen und Heuberg betroffen. Am 5. April 1944 herrschte ideales Flugwetter. Dadurch wuchs allerdings die Gefahr von Angriffen durch die amerikanischen Langstreckenjäger erheblich, die auf alles schossen, was sich bewegte. Bereits am Morgen wurde Luftalarm in Heuberg ausgelöst; erst am Mittag gab es wieder Entwarnung.

