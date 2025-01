Eisige Kältewelle: Als in Nördlingen minus 28 Grad gemessen wurden

Bis zu zehn Grad soll es an diesem Wochenende warm werden, frühlingshaft also. Ganz anders sah es vor knapp 100 Jahren aus. Damals schwappte eine eisige Kältewelle durch Mittel- und Osteuropa, wie sie seit „50 Jahren“ nicht mehr beobachtet worden sei, wie die Rieser Volkszeitung schrieb: In Südböhmen seien sogar Temperaturen von minus 37 Grad gemessen worden. Auch Nördlingen traf die Kältewelle mit voller Wucht, wie noch heute nachzulesen ist.

