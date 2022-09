Erst zerlegt und dann restauriert: Feierlich wurde Hohenaltheims Orgel eingeweiht

Plus 40 Jahre lang wurde gesammelt, um die Hohenaltheimer Orgel restaurieren zu lassen. Das war ein aufwendiger Prozess, wie der Restaurator schilderte.

Es klingt schier unglaublich, aber vierzig Jahre lang hat die Gemeinde der evangelisch-lutherischen Kirche St. Johannes der Täufer in Hohenaltheim gesammelt, um die Restaurierung der 1868 von der Oettinger Firma Steinmeyer erbauten Orgel zu finanzieren. Und nun war es so weit: Mit einem Festgottesdienst wurde das prachtvolle Instrument wieder eingeweiht. Nach den Begrüßungsworten der Pfarrerin Karin Schedler sang die Gemeinde „Nun jauchzet dem Herren“, begleitet – die Orgel hatte ja noch bis zum Gloria zu schweigen – vom Posaunenchor Hohenaltheim. Es ist beeindruckend, wie es dem Chorleiter Werner Tischinger gelungen ist, ein derart jugendliches Ensemble zusammenzufügen.