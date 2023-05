Alter Streit um Niederaltheimer Quellen bricht wieder auf

Plus Der Gemeinderat Hohenaltheim verabschiedet den Etat für das Jahr 2023. Zudem geht es um die Niederaltheimer Quellen. Was dagegen spricht, sie wieder zu nutzen.

Schnell gingen die Beratung und die Beschlussfassung zum Haushalt 2023 im Hohenaltheimer Gemeinderat über die Bühne. Die Eckdaten waren bereits zuvor im Wesentlichen „abgesegnet“ worden.

In Vertretung für Moritz Gerstner, den Kämmerer der Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Ries, begleitete Hermann Meyer die kurze Diskussion. Das Volumen des Verwaltungshaushalts beträgt rund 1,21 Millionen Euro, der Vermögenshaushalt ist rund 607.100 Euro hoch. Der relative hohe Betrag im Ansatz des laufenden Jahres ergibt sich aus umfangreichen Sanierungsmaßnahmen an den Wasserversorgungs- und Kanalnetzen.