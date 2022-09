Naturschützer Heiner Greiner wäre 100 Jahre alt geworden

Vor 100 Jahren kam Dr. Heinrich Greiner in Holzkirchen zur Welt. Er setzte sich für die Region und einen schonenden Umgang mit der Natur ein.

Die Schutzgemeinschaft Wemdinger Ried und der Rieser Naturschutzverein erinnern am 9. September an ihren Initiator und Spiritus Rector Dr. Heinrich Greiner, der an diesem Tag vor genau 100 Jahren in Holzkirchen zur Welt kam. Zu seiner Zeit war es etwas Besonderes, wenn ein Bauernkind „auf die Schule“ ging. Heinrich Greiner muss also ungewöhnliche Erwartungen geweckt haben. Heute kann man sagen: In welcher Hinsicht auch immer – er hat sie erfüllt – unermüdlich, sein Leben lang. Am 25. Mai 1998 starb er im Alter von 75 Jahren.

Abitur, Kriegsdienst, Jura-Studium in Erlangen, Promotion über „Die Heilung fehlerhafter Prozesshandlungen“, zwei Staatsprüfungen, Gründung einer Familie sowie einer Anwaltskanzlei, die inzwischen seit über 60 Jahren fest etabliert und „im Familienbesitz“ ist, ist alles lobenswert. Aber das bleibende Vermächtnis des Dorfbuben und Rechtsanwalts ist, dass er dank seines Einfallsreichtums und Einsatzes im Ries noch oder wieder Flächen gibt, die von der Industrialisierung nicht erfasst wurden oder wieder freigegeben worden sind. Zusammen mit einem harten Kern von Mitstreiterinnen und Mitstreitern hat Dr. Greiner das Bewusstsein von der Notwendigkeit des schonenden Umgangs mit den natürlichen Ressourcen schon zu einer Zeit geweckt, in der für Gesellschaft, Politik und Wirtschaft „Nachhaltigkeit“ noch ein Fremdwort war.

Dafür setzte sich der Holzkirchner Dr. Heinrich Greiner ein

In den 1970er-Jahren drohte die Flurbereinigung, aus den Feuchtwiesen in den Gemarkungen Wemding, Amerbach und Holzkirchen östlich des Kranichholzes eine Zone großflächiger Landwirtschaftsindustrie werden zu lassen. Der gewachsene Lebensraum von Flora und Fauna würde zu dem werden, was spätere Kritiker „Agrarsteppe“ nennen. Wer damit nicht einverstanden war, hatte mit drei Teilnehmergemeinschaften in zwei Landkreisen zu tun. Das rief den Bauernsohn, Naturfreund und promovierten Juristen Greiner auf den Plan.

Er sprach die Sprache beider Seiten: Bürokratendeutsch und Rieser Schwäbisch. Engagierte Lehrer, darunter Julius Kavasch und mehrere Lehrer der damaligen Oberrealschule mit Gymnasium, schlossen sich an, sowie interessierte Naturfreunde, die Landräte spielten mit. So entstand die Schutzgemeinschaft Wemdinger Ried als eingetragener Verein.

Mehrere Vereine zum Naturschutz wurden in den 70er-Jahren gegründet

1972 reifte die Erkenntnis, dass weitere Feuchtgebiete im inneren Ries, Hangmoore, Weiher, Fließgewässer und Hangflächen in Gefahr waren. Der Verein für Naturschutz und Landschaftspflege wurde gegründet, der inzwischen in „Rieser Naturschutzverein“ umbenannt wurde. Beide Vereine zusammen sind heute als Eigentümer oder „Pfleger“ verantwortlich für über 50 Schutzgebiete mit insgesamt ca. 400 Hektar extensiv genutzter Fläche, die vor Überdüngung und Ausplünderung, aber auch von Verwilderung und Verbuschung geschützt werden. „Landschaftspflege“ heißt das Stichwort.

Schutzgemeinschaft und Naturschutzverein sind keine Ansammlungen von weltfremden Gutmenschen. Rechtsanwalt Dr. Heinrich Greiner ist ihr Vorbild in Tatkraft und Einsatzbereitschaft. Seine Eigenschaften sind der DNA beider Vereine eingeschrieben.

Mehr und mehr wurde akzeptiert, dass es nicht nur um die Erhaltung besonders schöner Schmetterlinge oder Orchideen, oder um die Konservierung eines bestimmten Landschaftsbildes geht, sondern schlicht und einfach um die Erhaltung der Lebensgrundlagen auf dem Planeten. Die Bildergalerie des Naturschutzvereins im Internet legt eindrucksvolles Zeugnis dafür ab, dass diese Überzeugung, von Dr. Heinrich Greiner, dessen Hunderter dieser Tage begangen wird, jahrelang unablässig propagiert und praktiziert, in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist.