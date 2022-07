Rätsel gelöst: Postkarte und Foto zeigen Holzkirchen

Ein Foto aus einer Haushaltsauflösung konnte dank der Holzkirchener Chronik aus dem Jahr 2008 zugeordnet werden.

Der Kreisheimatpfleger Herbert Dettweiler hat um die Mithilfe bei der Suche nach einem Fotomotiv gebeten und siehe da: So schnell wurde ihm die Lösung übermittelt. Dank der Ortschronik aus Holzkirchen konnte Hermann Greiner auflösen.

"Es handelt sich um eine Ansicht der Holzkirchener Wörnitzbrücke mit einer (Teil-)Dorfansicht. Das große Gebäude im Hintergrund ist die alte Holzkirchener Schule mit dem Glockentürmlein", so Greiner, selbst in Holzkirchen aufgewachsen. Weiterhin schildert er, dass die Schule im Jahr 1994 abgebrochen wurde. Über den Abriss ist auch in den Rieser Nachrichten ausführlich berichtet worden, zu finden in den Ausgaben am 22. Mai 1993, am 29. Mai 1993 und am 3. Februar 1994. Im Vordergrund des Fotos ist das Anwesen von Jonas Lang zu sehen (später von seiner Tochter Babette Scharrer übernommen), der neben seiner Schneiderei mit seiner Frau auch einen Krämerladen in Holzkirchen betrieb, schreibt Greiner.

Das Foto war auch das Motiv einer Postkarte mit der Unterschrift "Gruß aus Holzkirchen". Sie ist in unserer Holzkirchener Chronik von 2008 auf Seite 290 unter dem Abschnitt "Holzkirchener Bilderbogen" abgebildet. Das Foto von Kreisheimatpfleger Herbert Dettweiler wiederum hatte den Groß aus Holzkirchen nicht.

Greiner erklärt, dass das Foto Teil der rund 2500 Bilder enthaltenen Sammlung ist, die von den Holzkirchener Dorfbewohnern damals für die Erstellung der Dorfchronik zur Verfügung gestellt und von Hermann Greiner digitalisiert wurden. Etwa 800 von ihnen wurden im Buch veröffentlicht. (AZ)