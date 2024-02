Nördlingen

50 Jahre Hosenecke Nördlingen: "Der Faktor Mensch ist wichtig"

Patrick Behringer führt die Nördlinger Hosenecke mit seiner Frau Manja (erste von links). Ihre beiden Töchter Leonie und Lotta (von links) helfen an den Wochenenden mit.

Plus Patrick Behringer betreibt das Nördlinger Geschäft Hosenecke. Vor 15 Jahren übernahm er das Geschäft seiner Eltern. Warum Kunden aus ganz Europa bei ihm einkaufen.

Von Nicolas Friese

Patrick Behringer ist an einem Donnerstagmittag im Februar mitten im Gespräch mit einer Kundin. Mit einer Hand hält er mehrere Kleiderbügel, mit der anderen gestikuliert er. Behringer ist Inhaber des Nördlinger Bekleidungsgeschäfts Hosenecke, welches es schon in der zweiten Generation gibt. Seit dem Ende der 1990er Jahre steht Behringer jeden Tag im Geschäft, 2009 übernahm er es von seinen Eltern, Elisabeth und Peter Behringer. Kurz darauf stellte er einiges im Laden um und ging neue Wege. Das mache sich laut Behringer bezahlt, „anfangs war es für den Laden jedoch schwierig.“

In einer kleinen Küche im zweiten Stock des Hauses sitzt Patrick Behringer auf einem Bürostuhl, er trägt eine helle Jeans. Hosen und Jeans begleiten den 48-Jährigen schon seit seiner Kindheit: Zwei Jahre vor seiner Geburt eröffneten seine Eltern den ersten Hosenladen in Nördlingen. „Das Haus für modebewusste Damen und Herren“, hieß es damals in einer Zeitungsanzeige. Behringer sagt, seine Mutter habe sofort nach seiner Geburt wieder ins Geschäft gemusst, „es ging damals nicht anders.“ Er habe dann im Kinderwagen gelegen, wurde von einer Mitarbeiterin bespaßt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

