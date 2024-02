Huisheim

vor 49 Min.

General Ingo Gerhartz: Die Bundeswehr ist durchaus einsatzbereit

In der gut gefüllten Sualafeldhalle hielt der Inspekteur der Luftwafffe Ingo Gerhartz einen Impulsvortrag bevor es dann in eine Diskussion mit dem Publikum ging.

Plus Der Inspekteur der Luftwaffe Ingo Gerhartz gibt bei einer Veranstaltung in Huisheim Einblicke in seine Arbeit. Die ist vom Krieg in der Ukraine geprägt.

Von Wolfgang Widemann Artikel anhören Shape

Der Angriff der Russen auf die Ukraine ist seit fast zwei Jahren ein permanent präsentes und beunruhigendes Thema. Nicht nur in der Bevölkerung, sondern auch für Ingo Gerhartz, Chef der Luftwaffe der Bundeswehr. "Krieg in der Ukraine. Wer hätte das jemals gedacht?", sagt der Drei-Sterne-General bei einer Veranstaltung in Huisheim. Bei dieser gewährt er Einblicke in seine Arbeit. Die ist geprägt von den Ereignissen in Osteuropa und deren Folgen.

Den Inspekteur eingeladen hat SPD-Bundestagsabgeordneter Christoph Schmid. Der hat regelmäßig mit Gerhartz zu tun, denn der Alerheimer ist Mitglied des Verteidigungsausschusses und zudem Berichterstatter für die Luftwaffe. Der Generalleutnant hält sich in diesen Tagen anlässlich der Sicherheitskonferenz in München auf und unternimmt von dort aus den Abstecher nach Huisheim. Vor annähernd 200 Zuhörerinnen und Zuhörern geht Gerhartz auf drei Punkte näher ein, die ihm wichtig sind. Die so viel kritisierte fehlende Einsatzbereitschaft der Bundeswehr gelte nicht für alle Bereiche, betont der General.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen