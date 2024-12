Unbekannte entsorgen Hausmüll im Hundekot-Eimer

In den vergangenen Monaten sind laut einer Pressemitteilung der Stadt Nördlingen vermehrt illegale Müllablagerungen in der Heimgartenanlage am Bäumlesgraben festgestellt worden. In den für Hundekotbeutel angedachten Behältern wird zunehmend Hausmüll entsorgt. Die Stadt Nördlingen bittet eindringlich darum, dies zu unterlassen und fordert alle Bürgerinnen und Bürger dazu auf, beobachtete Verstöße umgehend bei der Stadtverwaltung oder beim Baubetriebshof zu melden. Zudem wird in der Mitteilung darauf verwiesen, dass das Entsorgen von Müll auf öffentlichen Straßen oder in Grünanlagen eine Ordnungswidrigkeit darstelle und strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen könne. (AZ)

Augsburger Allgemeine Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hausmüll Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis