Interview

13:00 Uhr

Kindergarten in Laub: "Es gibt eine emotionale und wirtschaftliche Sichtweise"

Plus Im Halbzeit-Interview spricht Dietmar Höhenberger über die Kindergartenfrage, die früher nicht ganz oben gestanden habe. Will der Bürgermeister noch einmal antreten?

Von Bernd Schied

Die erste Hälfte Ihrer zweiten Amtszeit als Munninger Bürgermeister ist vorbei. Wie haben Sie diese Zeit erlebt?



Dietmar Höhenberger: Sie war in erster Linie von der Corona-Pandemie mit den bekannten Einschränkungen geprägt. Weil terminlich nicht so viel los war, hatte ich mehr Zeit für die Vorarbeiten der Bauprojekte. Ich nenne nur die umfangreichen Kanalsanierungen in Schwörsheim und Munningen. Da gab es großen Nachholbedarf.

Welche Vorhaben stehen noch auf der Agenda?



Höhenberger: Ich will zwei nennen. Zum einen die Erschließung von Baugebieten und andererseits die Zukunft des Kindergartens in Laub. Allerdings ist mittlerweile die Schaffung neuer Wohngebiete etwas in den Hintergrund gerückt, weil die Anfragen spürbar zurückgegangen sind. Dennoch bleibt das Thema vor allem in Schwörsheim aktuell, nachdem wir dort derzeit keine Flächen mehr anbieten können.

