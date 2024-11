Noch bis Sonntag für den schönsten Kürbis abstimmen

So manches Haus war an Halloween ganz schön aufwendig und gruselig geschmückt. Und natürlich haben kunstvolle Kürbisse dort nicht gefehlt. Auch im Ries sucht unsere Redaktion den schönsten Kürbis in einer Online-Abstimmung.

Die verschiedensten Schnitzereien haben unsere Leserinnen und Leser uns zugeschickt. Noch bis Sonntag, 3. November, 23.59 Uhr, läuft die Abstimmung. Das Rennen ist noch nicht vorbei, so viel sei verraten: Einer der Kürbisse liegt mit 22 Prozent der Stimmen vorne, der nächste folgt mit 18 Prozent. Stimmen Sie noch jetzt für Ihren Favoriten ab. Der Gewinner oder die Gewinnerin erhählt einen 50-Euro-Gutschein für ein Spielwarengeschäft. (AZ)