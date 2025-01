13-Jährige bei Ladendiebstahl erwischt: Waren für fast 200 Euro eingesteckt

Ein Fall von Ladendiebstahl hat sich am Freitag gegen 16 Uhr in Nördlingen ereignet. Zwei 13-jährige Jugendliche versteckten nach Angaben der Polizei in einem Geschäft in der Löpsinger Straße in der Umkleidekabine Waren in ihren Taschen. Beim Verlassen des Geschäftes wurden sie angehalten, woraufhin sie das Diebesgut freiwillig herausgaben. Die entwendeten Waren hatten einen Wert von 191 Euro. Die Erziehungsberechtigten wurden vom Vorfall informiert, sie durften ihre Kinder im Laden abholen. (AZ)

Ladendiebstahl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis