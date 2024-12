Die Polizei hat in Wemding am Samstagabend eine 15 Jahre alte Rollerfahrerin gestoppt. Die Beamten stellten laut ihrem Bericht fest, dass die Jugendliche gegen 22.30 Uhr in der Bahnhofsstraße mit bis zu 50 Kilometern pro Stunde unterwegs war. Doch einen Führerschein besitzt die 15-Jährige nur für ein Mofa. Deshalb durfte sie nicht weiterfahren. (AZ)

