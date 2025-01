Ein 14-Jähriger ist am Donnerstag in einer Drogerie in der Löpsinger Straße dabei beobachtet worden, wie er eine Verpackung von Sammelkarten öffnete, um diese in seine Tasche zu stecken. Eine Angestellte sprach den Jugendlichen sofort an und erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Sammelkarten hatten einen Wert von 90 Euro, berichten die Beamten. (AZ)

Drogerie Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verpackung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis