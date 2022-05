Baggerschaufel im Wert von 15.000 Euro gestohlen

Von einer Baustelle in Kirchheim am Ries ist ein Grabenraumlöffel gestohlen worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein sogenannter Grabenraumlöffel im Wert von etwa 15.000 Euro ist zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen in Kirchheim am Ries gestohlen worden. Der Löffel war nach Polizeiangaben zum Zeitpunkt des Diebstahls an einem Komatsu Kettenbagger befestigt, der im Bereich einer Baustelle am Ortsausgang Kirchheim in Fahrtrichtung Goldburghausen abgestellt war.

Wo ist die Kirchheimer Baggerschaufel? Die Polizei bittet um Hinweise

Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der Baggerschaufel nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter Telefon 07362/96020 entgegen. (AZ)