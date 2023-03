Expertentipps: So meldet man eine Fotovoltaikanlage an

Eine Informationsveranstaltung zum Thema Fotovoltaik fand in Kirchheim am Ries statt. Dabei referierten mehrere Experten.

Die Gemeinde Kirchheim am Ries will laut einer Pressemitteilung ihren Beitrag zum Ausbau der erneuerbaren Energien leisten und lud aus diesem Grund zur Informationsveranstaltung über Fotovoltaik ein. Bürgermeister Danyel Atalay konnte zahlreiche Interessierte in der Festhalle begrüßen.

Ralf Bodamer von der Energiekompetenz Ostalb (EKO) informierte in seinem Vortrag über die Tätigkeit des EKO als gemeinnütziger Verein. Man sei eine neutrale Anlaufstelle für alle Fragen rund um die Themen Gebäude (unter anderem energetische Sanierung) und erneuerbare Energien. Abschließend machte er allen Bürgerinnen und Bürgern das Angebot, sich bezüglich eines Beratungswunsches gerne an die EKO zu wenden.

Fotovoltaik soll in der Region vorangetrieben werden

Im Anschluss daran folgte ein Fachvortrag des Fotovoltaik (PV) Netzwerks Ostwürttemberg. Dessen Ziel ist es, den Fotovoltaikbau in der Region voranzutreiben, indem es Unternehmen und Kommunen kostenlos und neutral berät. Bettina Rohmund informierte zum einen über rechtliche Aspekte, wie die Fotovoltaikpflicht in Baden-Württemberg und die Neuerungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) 2023. Zum anderen wurde der grundsätzliche Aufbau einer PV-Anlage und die EEG-Einspeisevergütung erläutert, sowie die unterschiedliche Betreibermodelle kurz angerissen.

Abgerundet wurde der Vortragsabend durch einen Beitrag von Marco Schips von der Netze ODR. Er erläuterte den Ablauf der Anmeldung einer Fotovoltaik-Anlage. Derzeit sei ein gigantischer Anstieg an eingehenden Anmeldungen zu verzeichnen. Schips warb daher um Verständnis, für mögliche längere Bearbeitungszeiten. An die drei Fachvorträge schloss sich eine Fragerunde an, welche von den anwesenden Bürgerinnen und Bürgern rege genutzt wurde. (AZ)