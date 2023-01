Kirchheim am Ries

Ganz Kirchheim soll ans Glasfasernetz angeschlossen werden

2024 sollen alle Gebäude in Kirchheim am Ries über einen Glasfaseranschluss verfügen. Die Informationsveranstaltungen zu diesem Projekt waren gut besucht.

Mehr als sechs Millionen Euro sollen in der kleinen Gemeinde am Riesrand in das schnelle Internet investiert werden. Die Informationsveranstaltungen waren gut besucht.

Die Planungen für den flächendeckenden Glasfaserausbau in der Gemeinde Kirchheim am Ries sind in vollem Gange. Nun fanden laut einer Pressemitteilung der Kommune in Kirchheim, Benzenzimmern und Dirgenheim Informationsveranstaltungen statt. Über mangelndes Interesse habe sich Bürgermeister Danyel Atalay nicht beschweren können. Mehr als 250 Eigentümerinnen und Eigentümer aus allen Ortsteilen seien einer Einladung der Gemeinde und des Planungsbüros Geo Data aus Westhausen gefolgt, um sich aus erster Hand über das Projekt zu informieren und offene Fragen mit den Verantwortlichen zu klären. „Mich begeistert die Offenheit und Vorfreude der Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer Veranstaltungen. Ich bin zuversichtlich, dass wir bis Ende 2024 jeden Haushalt und jede Gewerbeeinheit mit einem Glasfaseranschluss an das schnelle Internet anschließen werden“, sagt Bürgermeister Danyel Atalay. Glasfaser-Ausbau kostet rund 6,4 Millionen Euro Die Gemeinde Kirchheim am Ries hat sich für die kommenden Jahre das Ziel gesetzt, den Ausbau des Glasfasernetzes voranzutreiben, damit im gesamten Gemeindegebiet flächendeckend schnelles Internet zur Verfügung steht. Die Tiefbauarbeiten sollen bereits im September 2023 beginnen. Kirchheim gehöre dann zu den ersten Kommunen des Ostalbkreises, die ein flächendeckendes Glasfasernetz vorhalten können, so die Pressemitteilung, das Ausbauvolumen liege nach der ersten Kostenberechnung bei rund 6,4 Millionen Euro. „Die Hauseigentümer haben jetzt die einmalige Chance, einen kostenlosen Glasfaser-Hausanschluss zu erhalten, wenn ihr Gebäude aktuell mit einer Bandbreite von unter 100 MBit/s versorgt ist. Dies trifft auf die allermeisten Haushalte unserer Gemeinde zu,“ so Atalay. Möglich sei dies, weil Kirchheim über das sogenannte „Graue-Flecken-Programm“ gefördert wird. „Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr fördert diesen Breitbandausbau mit rund vier Millionen Euro, das Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen Baden-Württemberg fördert das Projekt mit weiteren zwei Millionen Euro der förderfähigen Gesamtkosten.“ Planungsbüro besucht die Eigentümer In der aktuellen Planungsphase werden alle Eigentümerinnen und Eigentümer persönlichen von Experten der Geo Data besucht, um den optimalen Hausanschlusspunkt zu besprechen. Atalay rief bei den Informationsveranstaltungen dazu auf, entsprechende Termine zu vereinbaren. Die Gemeinde Kirchheim am Ries informiert über den Projektfortschritt auf ihrer Webseite unter: www.kirchheim-am-ries.de/leben-wohnen/breitbandoffensive. (AZ)

