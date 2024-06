Teurer Auffahrunfall wegen Unaufmerksamkeit

Zwischen Benzenzimmern und Wallerstein krachte es heftig. Der Schaden ist hoch. Grund war die Unaufmerksamkeit eines Autofahrers.

Zu einem teuren Auffahrunfall ist es am Mittwochabend um 20.30 bei Kirchheim gekommen. Hintereinander waren mehrere Fahrer auf der L1060 von Benzenzimmern in Richtung Wallerstein unterwegs. Kurz nach Benzenzimmern wollte der Fahrer des vorausfahrenden Fahrzeugs nach links auf einen dortigen Wanderparkplatz abbiegen. Wegen des Gegenverkehrs musste der 40-Jährige hierzu seinen Opel abbremsen. Eine nachfolgende 21-jährige Audifahrerin erkannte dies rechtzeitig und bremste ihr Fahrzeug ebenfalls ab.

Der wiederum dahinter fahrende 29-jährige Fahrer eines Alfa Romeos erkannte die Verkehrssituation jedoch zu spät und fuhr auf den Audi der 21-Jährigen auf. Bei dem Unfall wurde der Unfallverursacher leicht verletzt.

An dem Alfa Romeo und an dem Audi entstand zudem ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt etwa 30.000 Euro. Zur Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn musste die L1060 kurzzeitig komplett für den Verkehr gesperrt werden. (AZ)

