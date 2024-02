Glasfaserausbau in Kirchheim geht weiter

Bürgermeister Atalay sagt, ihm sei kein Haushalt bekannt, der auf das schnelle Netz verzichtet. In Dirgenheim haben die Bauarbeiten schon begonnen.

Im Kirchheimer Ortsteil Benzenzimmern gibt es derzeit nur noch einen Bauplatz. Für diesen hat der Gemeinderat Kirchheim jetzt den Kaufpreis von 93 Euro pro Quadratmeter festgelegt. Er liegt im Wohngebiet „Pfarrgarten“ und ist durch die bestehende Straße samt Beleuchtung teilweise erschlossen. Zeitnah soll das Grundstück einen Glasfaseranschluss erhalten, teilte Bürgermeister Danyel Atalay mit. Noch nicht angebunden seien Kanal, Wasser und Strom. Diese Anschlüsse wolle die Gemeinde dem Käufer selbst überlassen, weil dies günstiger komme, als durch die Gemeinde, die einen teuren Einzelauftrag vergeben müsse. Die Parzelle hat laut Atalay eine Größe von 884 Quadratmetern. Interessenten gebe es bisher noch nicht.

Nachdem die Kapazitäten an Baugrundstücken im allen Ortsteilen erschöpft seien, werde die Gemeinde eine groß angelegte Eigentümerbefragung starten, um herauszufinden, wo es noch Leerstände und Baulücken gebe. Zielsetzung sei, so Atalay, diese entweder an die Kommune zu verkaufen oder über das Rathaus an Bauwillige zu vermitteln. Die „Wohnraumoffensive“ betreffe die Gesamtgemeinde. Im Sommer soll sie abgeschlossen sein und die Ergebnisse öffentlich präsentiert werden.

Glasfasernetz für Benzenzimmern

Wie der Bürgermeister weiter erklärte, wird die beauftragte Baufirma in Benzenzimmern zeitnah mit dem Vollausbau des Glasfasernetzes beginnen. Gleichzeitig sollen im Zuge der Bauarbeiten Synergien genutzt und am Brühlgraben die letzten Dachständer abgebaut und in die Erde verlegt werden. Außerdem tausche der Energieversorger im Bereich der alten Schule die Beleuchtung aus und verbessere sie mittels neuer Lampen. Mit der Resonanz beim Glasfaserausbau innerhalb seiner Gemeinde zeigt sich der Bürgermeister sehr zufrieden. „Mir ist kein Haushalt bekannt, der keinen Anschluss will.“ Letztlich rechne er mit einer Quote von über 95 Prozent. Das Netz werde von der Netcom-BW aus Ellwangen betrieben.

Wie berichtet, ist in Dirgenheim bereits mit der Glasfaserverlegung begonnen worden. Noch in diesem Jahr soll Betriebsstart sein. 2024 wird nach den derzeitigen Planungen neben Benzenzimmern mit einigen Abschnitten im Hauptort Kirchheim begonnen. Mit größeren Verkehrseinschränkungen rechnet Rathauschef Atalay während der Bauphase nicht.