Blick auf die Finanzplanung Oettingens lässt nicht viel Gutes erahnen

Plus Wie lässt sich ein finanzieller Genickbruch vermeiden? Eine gut laufende Krone ist künftig das A und O, meint unser Autor Bernd Schied.

Die Fraktionen im Oettinger Stadtrat demonstrierten mit einer Ausnahme großes Einvernehmen beim diesjährigen Rekordhaushalt, der neben überraschenden positiven Aspekten bisher noch nie dagewesene Belastungen enthält. Gerade weil der Blick auf die mittelfristige Finanzplanung bis 2026 nicht allzu viel Gutes erahnen lässt, ist der breite Konsens nachdrücklich zu begrüßen. Zu hoffen bleibt, dass die Akteure auch künftig fraktionsübergreifend an einem Strang ziehen.

Hinzu kommen ein recht souverän agierender und zumindest nach außen unaufgeregt wirkender Bürgermeister sowie eine umsichtige Kämmerin, die sicherlich alles tun werden, um angesichts der zu erwartenden exorbitanten Schuldenbelastung insbesondere durch das Premium-Projekt Krone, einen finanziellen Genickbruch der Stadt zu vermeiden.