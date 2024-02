Von Leerstandsbußgeldern auf dem Land profitieren am Ende nur Populisten

Plus Die Zweckentfremdungssatzung, mit der Bußgelder bei leer stehenden Wohnungen drohen könnten, helfe den Schutzsuchenden am Ende nicht, meint Verena Wengert.

Der Staat muss das Eigentum der Menschen respektieren. Das ist im Grundgesetz in Artikel 14 und 15 geregelt. Dass das Innenministerium nun auf kleine Kommunen zugeht und sie an das Werkzeug erinnert, Eigentümer nicht bewohnter Wohnungen mit Bußgeldern zu bestrafen, geht selbst unter dem Motto „Eigentum verpflichtet“ zu weit.

Wenngleich die Wohnsituation angespannt ist, von einer Notlage auf dem Land ist noch nicht zu sprechen. Sicherlich wäre es nicht nur im Sinne der Unterbringung von Schutzsuchenden wünschenswert, dass der vorhandene Wohnraum zum Wohle der Allgemeinheit genutzt werden kann. Doch wenn die Wohnungen nicht vermietet werden und somit leer stehen, dann liegt dem in vielen Fällen eine meist individuelle persönliche und nicht kriminelle Entscheidung zugrunde, die toleriert werden sollte. Und letzten Endes hilft ein persönliches Gespräch am Ende doch am ehesten, um die Menschen zu überzeugen, Wohnfläche zu vermieten. Da hat der Rainer Bürgermeister in seiner Einschätzung völlig recht.

