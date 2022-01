Was tun, wenn die Gaspreise explodieren?

Plus Ein unruhiger Markt sorgt derzeit für Rekordpreise bei der Energiebeschaffung. Da hilft nur Ruhe bewahren, rät unser Kommentator.

Wer derzeit auf der Suche nach günstigen Gaspreisen die gängigen Vergleichsportale wie beispielsweise Verivox oder Check24 durchforstet, dem bleibt die Spucke weg. "Die haben die durchschnittlichen Monatspreise mit dem Jahresobolus verwechselt", entfuhr es mir gestern nach dem Vergleichstest am PC. Vierstellige Monatsraten errechneten gleich drei Anbieter - der Neukundenbonus von in einem Fall 2658 Euro (!) bereits eingerechnet. Zugegeben, ich hatte als Berechnungsgrundlage ein großes Haus mit viel Wohnfläche eingegeben, trotzdem ist das Ergebnis erschreckend.