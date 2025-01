Mann stiehlt Etiketten von Flaschen im Supermarkt

Eine Angestellte eines Supermarktes in der Hofer Straße hat am Mittwochvormittag einen 62-Jährigen dabei beobachtet, wie er mehrere Etiketten von Flaschen entfernte und diese in seine Hosentasche steckte. Nach Angaben der Polizei liege der Verdacht nahe, dass der Mann Nicht-Pfand-Flaschen mit diesen Etiketten bekleben wollte, um so Pfand für diese zu erhalten. Gegen den Mann wird nun strafrechtlich ermittelt. (AZ)

