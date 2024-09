Jura Kickers triumphieren - Ederheim verliert weiter an Boden

Am 7. Spieltag der Fußball-Kreisklasse Nord I kam Tabellenführer Mauren in Mönchsdeggingen erneut zu einem Sieg (2:0). Die gleichzeitige Niederlage von Verfolger Laub beim Sportclub D.L.P. nutzten Megesheim (3:1 in Minderoffingen) und Deiningen (5:1 gegen Harburg), um näher an die Spitze heranzurücken. Im Tabellenkeller mussten die fünf letzten Teams allesamt Niederlagen einstecken und verloren damit weiter Anschluss ans Mittelfeld. (aku)

Mönchsdeggingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kreisklasse Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Deiningen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis