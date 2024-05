Landkreis Donau-Ries

vor 34 Min.

175 Jahre Eisenbahn: Als 65 Stundenkilometer ein Quantensprung waren

Plus 1849 wurde die Eisenbahnlinie von Donauwörth nach Nördlingen eingeweiht. Es gab später Gleise auf dem heutigen Bahnhofsvorplatz in Nördlingen. Und es war mehr geplant.

Von Patrick Zeitlmann

In den vergangenen Jahren war die Berichterstattung über die Riesbahn meist von negativen Ereignissen geprägt – Schienenersatzverkehr, Verspätung, alte Züge, Totalsperrung wegen Bauarbeiten oder fehlende Fahrdienstleiter sind nur einige der häufig gefallenen Schlagwörter. Ganz anders war das sicherlich vor 175 Jahren, als die Eisenbahn von Donauwörth über Nördlingen nach Gunzenhausen gebaut und schließlich am 15. Mai 1849 auf dem Teilstück von Donauwörth nach Nördlingen eröffnet wurde. Ein Blick in die Anfänge der Eisenbahn im Landkreis.

Nur 15 Jahre nach der ersten Deutschen Eisenbahn von Nürnberg nach Fürth waren Donauwörth und Nördlingen nun Stationen der sogenannten „Ludwig-Süd-Nord-Bahn“ von Lindau nach Hof. Zu Beginn kamen bei J.A. Maffei in München gebaute Lokomotiven der Baureihe B1 zum Einsatz, die bereits eine Höchstgeschwindigkeit von 65 km/h erreichten. In Zeiten von Fußmarsch und Postkutsche war dies natürlich ein Quantensprung. Die ersten Lokomotiven in der Region trugen unter anderem die Namen "Hesselberg", " Oettingen", "Donau", "Wörnitz" und " Harburg".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

