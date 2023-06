DB Regio verabschiedet sich – Go-Ahead kämpft mit Personalengpässen

Plus Go-Ahead soll ab 11. Juni planmäßig auf der Riesbahn fahren. DB-Lokführer müssen sich widerwillig verabschieden – und befürchten ein Chaos auf der Zugstrecke.

Urlauber machen sich auf den Weg ins lange Wochenende, sie schleppen Taschen zum Bahnsteig. Pendler checken ihr Smartphone, Bedienstete warten. Ein Mann mit Thrombose-Strumpf unter der Orthese stützt sich auf Krücken, bis der Zug um kurz nach 9 Uhr einfährt. Das "Auf Wiedersehen" klebt Schwarz auf Gelb außen unterhalb der Fenster. Denn die DB verabschiedet sich am Samstag von der Riesbahn, von der Strecke zwischen Donauwörth und Aalen. Ein Abschied, der für einige Beteiligte unter keinen guten Vorzeichen steht.

Nicht für die Pendler und auch nicht für so manchen Lokführer. Die Deutsche Bahn hätte sich eigentlich schon früher zurückgezogen, wenn das neue Eisenbahnunternehmen Go-Ahead, das seit Dezember einen Großteil der Strecken im Augsburger Raum und auch auf der Riesbahn übernommen hatte, die vertraglich vereinbarten Leistungen hätte problemlos stemmen können. Doch dafür fehlten zunächst Züge und bis heute trotz eigener Akademie ausreichend Personal.