Deutliches Signal gegen die AfD

PWG-Urgestein Helmut Beyschlag positioniert sich gegen die Alternative für Deutschland. Er warnt vor den Folgen, sollte die AfD mehr Einfluss bekommen.

Der Vorsitzende der Fraktion PWG/ ÖDP/ FDP im Donau-Rieser Kreistag, Helmut Beyschlag, hat sich in einer Pressemitteilung deutlich gegen die AfD positioniert. Die Alternative für Deutschland sei "im großen Teil rechtsextrem", betont der Nördlinger. Er appelliert an alle Kommunalpolitiker, jetzt zusammenzustehen und sich für den gesellschaftlichen Zusammenhalt einsetzen.

In dem Text heißt es: "Es ist von immenser Wichtigkeit, dass alle demokratischen Parteien bei allen Meinungsverschiedenheiten sich die gemeinsame Basis erhalten, unseren demokratischen Staat mit der sozialen Marktwirtschaft zu schützen." Dafür müsse auch im politischen Tagesgeschäft der Verrohung der Kommunikation entgegengewirkt werden, nicht zuletzt durch Wahrnehmung der Vorbildfunktion hoher politischer Ämter. Gerade Spitzenpolitiker könnten nicht gegen Hass und Hetze in Sonntagsreden Stellung beziehen und gleichzeitig den politischen Gegner nahe an der Beleidigung diskreditieren "oder gar die Fäkalsprache benutzen".

Beyschlag wirft der AfD verfassungsfeindliche Ziele vor

Es dürfe auch nicht sein, so Beyschlag, dass als Ziel von Interessengruppen die Lahmlegung des Staates propagiert oder Gewalt gegen Ehrenamtliche ausgeübt und zur Durchsetzung eigener Interessen das Recht massiv gebrochen werde. Weiterhin müssten auch im Kreistag alle demokratischen Kräfte gemeinsam "den nationalistischen, völkischen, rechtsextremistischen und verfassungsfeindlichen Gedanken und Zielen der AfD" mit Argumenten begegnen und deren rassistische und antisemitische Ziele auch in der täglichen, kommunalen Arbeit, bekämpfen, fordert Beyschlag. "Auch wenn man sich hier den Anschein demokratischen Verhaltens gibt, zeigt sich doch die wahre Gesinnung zum Beispiel bei Abstimmungen über Mittel für Veranstaltungen zur Stärkung der Demokratie und Toleranz."

Die AfD sei im großen Teil rechtsextrem und die wertvollen Gelder für Integration und auch Inklusion und Behindertenarbeit wären bei stärkerem Einfluss der Extremisten nicht mehr so leicht durchsetzbar. "Nur mit Toleranz, Demokratiebewusstsein und Rechtsstaatlichkeit können wir das, was die Nachkriegsgeneration aufgebaut hat erhalten, was unsere oberste politische Pflicht ist." (AZ)