Diese Höhlenforscher sind auf der Suche nach einer unentdeckten Höhle

Plus Daniel Ott hat ein Hobby, das gefährlich werden kann: Er sucht im Landkreis Donau-Ries nach neuen Höhlen. Seine Freundin ist dabei seine Lebensversicherung.

Daniel Ott befindet sich an diesem sonnigen Nachmittag in einem abgelegenen Waldstück, irgendwo im Landkreis Donau-Ries. Wo genau dieses Fleckchen Erde ist, soll nicht veröffentlicht werden, darauf hat Ott bestanden. Zwei Gründe hat er dafür genannt: Es geht ihm darum, erstens keine Schaulustigen anzulocken und zweitens ist sein aktueller Forschungsstandort noch nicht abgesichert. Denn Ott widmet sich der Höhlenforschung - und das kann durchaus gefährlich sein.

„Höhlenforschung ist die Raumfahrt des kleinen Mannes“, sagt der 31-Jährige und lacht. Er bezieht seine beiden Mitstreiter ein, die mit ihm heute ein veritables Einstiegsloch freigelegt haben. Raffaela Karch arbeitet wie Ott in einer sozialen Einrichtung und Jochen Kessens ist von Beruf Elektroingenieur. Alle drei sind semi-professionelle Höhlenforscher und seit Jahren in der Arbeitsgemeinschaft Höhle & Karst Grabenstetten vernetzt.