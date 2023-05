Landkreis Donau-Ries

19:10 Uhr

Die Konjunktur im Landkreis Donau-Ries schwächelt

Momentaufnahme in der Lehrwerkstatt eines Maschinenbaubetriebes im Landkreis Donau-Ries. Neben den Fachkräften ist auch der Ausbildungsmarkt ein Sorgenkind der Industrie in der Region.

Plus In der nordschwäbischen Wirtschaft herrscht keine Aufbruchstimmung mehr. IHK sieht politische Versäumnisse und Fehler. Doch es gibt auch positive Entwicklungen.

Von Thomas Hilgendorf

Die Runde ist schon mal lockerer gewesen bei der Konjunktur-Bilanz der Industrie- und Handelskammer (IHK) Donau-Ries in Donauwörth. Und das kommt nicht von ungefähr: Die Stimmung ist bei den Unternehmen im Landkreis schlechter als im schwäbischen Durchschnitt, wie der am Montag veröffentlichte IHK-Konjunkturindex zeigt.

100 Punkte sind die magische Grenze. Alles darunter zeugt von Tristesse in der Wirtschaft, alles knapp darüber steht auf gut Bayrisch für "passt schon". Von euphorischen Werten weit über der 100-Punkte-Marke war man zuletzt angesichts der sich aneinanderreihenden Krisen ohnehin weit entfernt gewesen. Im Donau-Ries-Kreis liegt jener Index, der sich aus einer breit angelegten Befragung sämtlicher IHK-Mitgliedsunternehmen ergibt, jetzt bei 95. Also eher Tristesse. "Kein Stimmungsumschwung", so nennt es IHK-Regionalvorsitzender Andreas Dirr, der zugleich Geschäftsführer beim Wohnwagenhersteller Fendt Caravan in Mertingen ist. Zwar bewerteten die hiesigen Firmen ihre aktuelle Geschäftslage besser als zu Jahresbeginn und deutlich besser als noch im Herbst 2022 - doch von Optimismus oder gar Aufbruch kann generell keine Rede.

