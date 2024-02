Landkreis Donau-Ries

Drohender Stellenabbau: Firmen in Nordschwaben kämpfen gegen Bauflaute

Die Baubranche in der Region stecke in einer Krise, mahnen Experten. Der Auftragseinbruch sei nie so groß gewesen.

Plus Die Zahl der Bau- und Förderanträge im Landkreis Donau-Ries zeigt anschaulich, wie zurückhaltend Bauherren sind. Die Konsequenzen treffen das Handwerk.

Von Verena Wengert

In der nordschwäbischen Wirtschaft leiden Unternehmen der Baubranche derzeit massiv. Das geht nicht nur aus einem Gespräch unserer Redaktion mit IHK-Regionalvorsitzendem Andreas Dirr hervor. Wie wenig private Bauherren in neue Häuser investieren, wird auch beim Blick auf die KfW-Förderzahlen und die Bauanträge im Kreis Donau-Ries deutlich, wie die folgende Recherche zeigt. Der Chef der Kreishandwerker, Christoph Schweyer, geht sogar so weit und sagt, dass es noch nie in den vergangenen Jahrzehnten einen derart massiven Einbruch im Baugeschäft gegeben habe. Die Konsequenzen für die Betriebe sind zum Teil weitreichend.

Im Jahr 2023 wurden von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) insgesamt 446 Förderungen in Höhe von 63,6 Millionen Euro für private Bauvorhaben und mittelständische Betriebe im Landkreis Donau-Ries zugesagt. Im Vorjahr waren es noch 889 Förderzusagen mit einem Volumen von 110,3 Millionen Euro. Auch die Zahl der Bauanträge im Landkreis belegt die rückläufige Bautätigkeit insgesamt. Im Vergleich zwischen 2021 und 2023 hat sich das Volumen beinahe halbiert. 2021 waren es laut Landratsamt 1179, 2020 nur noch 859, und vergangenes Jahr konnten nur noch 664 Bauanträge gezählt werden.

