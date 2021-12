Landkreis Donau-Ries

Ein neues Haus aus dem Donau-Ries für das Ahrtal: So ist der aktuelle Stand

Der Dorfplatz im Marienthal im Ahrtal. Das Freundschaftshaus soll in etwa auf Höhe der anthrazitfarbenen Container entstehen.

Plus In Marienthal wird mithilfe vieler Menschen und Firmen aus Nordschwaben ein Freundschaftshaus gebaut. Was dafür noch nötig ist.

Etwas mehr als 400 Kilometer trennen Marienthal und Nördlingen. Und trotz dieser Distanz sind schon Freundschaften entstanden zwischen Riesern und den Menschen in Rheinland-Pfalz. Und es soll noch etwas entstehen, etwas, das diese Verbindung sichtbar macht: Ein Freundschaftshaus im Ahrtal, unter der Beteiligung vieler Nordschwaben, wird nach der verheerenden Flut im vergangenen Sommer errichtet. Wie laufen die Planungen dafür aktuell?

